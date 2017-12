Tropisk storm tager massevis af menneskeliv i Filippinerne

En tropisk storm har kostet adskillige mennesker livet i det sydlige Filippinerne, hvor myndighederne havde opfordret folk til at rejse tidligt på juleferie for at komme i sikkerhed.

Lørdag er dødstallet steget til 133, da redningsfolk har fundet et større antal omkomne i floden Salog, fortæller politiet til nyhedsbureauet AFP.

Ingen har overblik over antallet af ofre for stormen, som fortsat raser over øriget.

Med andre officielle meldinger fra landet opgiver nyhedsbureauerne Reuters og AP lavere dødstal.

Mange er omkommet på øen Mindanao, hvor floden Salog strømmer. Her har stormen, der har fået navnet Tembin, medført store oversvømmelser og mudderskred.

En hel landsby i området er ødelagt, oplyser det lokale politi ifølge AFP.

Fire andre er ifølge politiet dræbt i nærliggende landsbyer og byer.

Imens er syv mennesker omkommet i provinsen Lanao del Sur, oplyser tjenestemænd fra civilforsvaret i Filippinerne.

Adskillige personer savnes efter at være blevet begravet i jordskred. Andre er fejet væk af flodvand.

12.000 mennesker skal være flygtet fra deres hjem.

I gennemsnit bliver Filippinerne ramt af 20 store storme om året. Mange af stormene koster menneskeliv.

Mindanao, der er hjemsted for 20 millioner mennesker, rammes dog sjældent af cykloner.

Efter at have forvoldt enorme ødelæggelser på Mindanao fredag farede Tembin videre vest over Suluhavet med vindstød på 95 kilometer i timen.

Tembin rammer, mindre end en uge efter at den tropiske storm Kai-Tak hærgede det centrale Filippinerne og dræbte 54 mennesker. 24 andre savnes fortsat.

Filippinerne blev i 2013 raseret af en af de værste tyfoner, der nogensinde er målt, da Haiyan passerede i november som en orkan i kategori 5.

Haiyan rystede øriget, hvor flere end 6000 mennesker mistede livet i den østlige del af landet. Flere måneder senere blev omkomne fundet forskellige steder i landet.

Næsten halvanden million mennesker blev hjemløse.

