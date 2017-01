Vognmand må flytte for at overleve

- Han er blevet genkendt derinde og identificeret, så vi ved, hvem han er. Så ham skal vi have fat i hurtigst muligt, siger vagtchef Karsten Højrup fra Nordjyllands Politi.

- Det er en mand, der truer tre personer, og to af de personer er nogle 14-15 årige. Der er ikke nogen, der er kommet til skade, men han taber en sort butterflykniv derinde og stikker af.

Manden er identificeret - nu skal politiet bare have fat på ham

