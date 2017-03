BRØNDERSLEV: En 50-årig mand skal halvandet år bag tremmer, efter han sammen med to andre gerningsmænd truede sig til at få udleveret 3000 kroner. Det oplyser anklager Susanne Hansen, der førte sagen ved retten i Hjørring.

Den 50-årige tog sammen med to medgerningsmænd ud til en 32-årig mand, hvor de truede ham med tæsk og med at stikke et kosteskaft op i endetarmen på ham, hvis han ikke betalte dem pengene.

Den 32-årige tog derfor med en af medgerningsmændene ned for at hæve pengene, mens den 50-årige og den sidste røver ventede i lejligheden.

Da de 3000 kroner var blevet overleveret, truede den 50-årige med, at hvis den 32-årige gik til politiet, ville der komme nogen efter ham, der var endnu værre.

Udover røveri og trusler om vold blev den 50-årige også dømt for trusler om vold mod en sygeplejerske i forbindelse med en tidligere fængsling. Han blev også dømt for at have nikket en person en skalle på et tidligere tidspunkt.

De to medgerningsmænd har også været for retten. Den ene er på et tidligere tidspunkt idømt ni måneders fængsel, mens den anden sag endnu ikke er færdigbehandlet.