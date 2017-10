Truede socialrådgiver og ødelagde inventar på jobcenter

HJØRRING: En 34-årig mand er tirsdag ved Retten i Hjørring blevet idømt en behandlingsdom for at have truet en socialrådgiver samt for at have udøvet hærværk på Jobcenteret i Hjørring.

Det oplyser anklager Mikkel Holdensgaard.

Han fortæller, at den 34-årige, der er fra Hjørringområdet, var tiltalt for at have truet sin sagsbehandler over telefonen tilbage i november sidste år.

Ifølge Mikkel Holdensgaard var den tiltalte uenig med sin sagsbehandler om udbetaling af sygedagpenge.

Fandt en hammer frem

En times tid efter de verbale trusler mødte den tiltalte op på jobcenteret i Hjørring, hvor han ville have fat i socialrådgiveren, oplyser anklageren.

- Hun møder op sammen med lederen (af jobcenteret, red.) for at tage en drøftelse sammen med den tiltalte. Det møde eskalerer og bliver højrystet, og den tiltalte kommer med yderligere trusler mod hende (socialrådgiveren, red.) og personalet i øvrigt på jobcenteret, siger Mikkel Holdensgaard.

Anklager Mikkel Holdensgaard fortæller, at den 34-årige herefter finder en hammer frem fra sit arbejdstøj og slår på forskelligt inventar, heriblandt borde og glaspaneler.

I retten forklarede den tiltalte, at det var begrænset, hvad han kunne huske om udtalelserne og forløbet generelt, fortæller anklageren.

Erstatningskrav på 13.000 kroner

Den 34-årige blev kendt skyldig i alle forholdene.

- Retten lagde vægt på vidneforklaringer og fotomateriale, siger Mikkel Holdensgaard.

Han oplyser, at den tiltalte modtog behandlingsdommen.

Udover en behandlingsdom blev den 34-årige idømt et erstatningskrav på 13.000 kroner, som han skal betale til jobcenteret i Hjørring.