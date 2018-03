Trump: En handelskrig er let at vinde

Handelskrige er en god ting, og de er desuden lette at vinde, skriver USA's præsident, Donald Trump, på Twitter som reaktion på udbredt uro over hans protektionistiske linje.

– Når et land (USA) mister mange milliarder dollar i handlen med næsten alle, som det gør forretninger med, så er handelskrige gode og lette at vinde, skriver Trump.

Den amerikanske præsident annoncerede torsdag, at USA vil lægge høje toldsatser på import af stål og aluminium. Der lægges 25 procent på stål, mens aluminium pålægges 10 procent.

Begrundelsen er, at amerikansk industri skal beskyttes mod "urimelig konkurrence", og at amerikanernes sikkerhedsinteresser skal styrkes.

– For eksempel, når vi er 100 milliarder dollar i minus over for et vist land, og de bliver urimelige, så handler vi ikke mere med det, og så vinder vi stort. Det er let!, skriver Trump.

Tysklands udenrigsminister, Sigmar Gabriel, er urolig for, at Trumps udspil kan udløse en handelskrig med Europa, en konflikt som kun vil gavne andre.

Han beder EU om at komme med en bestemt reaktion på USAs udspil, som han mener truer tusindvis af europæiske arbejdspladser.

/ritzau/AP