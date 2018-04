Trump, May og Macron gør fælles front mod Syrien

Den amerikanske præsident, Donald Trump, og den britiske premierminister, Theresa May, lover tirsdag, at de vil sætte en stopper for brugen af kemiske våben i Syrien.

USA, Storbritannien og flere andre vestlige lande beskylder det syriske regime for at stå bag anvendelsen af kemiske våben ved et angreb i weekenden i byen Douma. Mindst 40 meldes dræbt.

Trump og May er i deres samtale enige om, at der er brug for at gribe ind. Det vides endnu ikke, hvordan en eventuel indgriben vil se ud. Men sagen er på dagsordenen for anden dag i træk, når FN's Sikkerhedsråd tirsdag aften dansk tid holder møde i New York.

Det sker som reaktion på et angreb på byen Douma i lørdags, hvor mindst 40 personer har mistet livet.

De to ledere har talt sammen og er blevet "enige om ikke at lade brugen af kemiske våben fortsætte".

Det fremgår af en udtalelse fra Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De fordømmer ved samme lejlighed den syriske præsident Bashar al-Assads "ondskabsfulde foragt for menneskeliv".

May har også snakket i telefon med den franske præsident, Emmanuel Macron, om samme emne.

Han er enig med May og Trump i, at angrebet i Syrien er forkasteligt.

Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) har taget imod en invitation fra Syrien til at undersøge, om der har været anvendt kemiske våben i Douma.

