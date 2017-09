Trump: Vi vil ødelægge Nordkorea hvis vi bliver truet

Hvis USA bliver truet, har landet ikke andet valg end "fuldstændig at ødelægge Nordkorea".



Det siger USA's præsident, Donald Trump, i sin tale ved FN's årlige generalforsamling i New York tirsdag.



- Raketmanden er på en selvmordsmission for sig selv og sit regime, lyder det fra Trump med henvisning til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.



Trump betegner Nordkorea som et "fordærvet" regime, der udsulter millioner af sine egne borgere og holder utallige andre indespærret.



Den amerikanske præsident advarer i sin tale om, at "slyngelstater" udgør en trussel mod hele verden. Han nævner særligt Nordkorea og Iran i den sammenhæng.



/ritzau/