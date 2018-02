Trump anklager demokrater for at politisere sag om notat

USA's præsident, Donald Trump, anklager Demokraterne for at ville misbruge fortrolige oplysninger for politisk vindings skyld.

Anklagen falder, efter at Demokraterne har bedt Trump om at godkende udsendelsen af et notat, der beskriver FBI's ageren i sagen om, hvorvidt Rusland blandede sig i USA's præsidentvalg i 2016.

Trump vandt højst overraskende valget mod Demokraternes Hillary Clinton.

Demokraterne har bedt Trump om at godkende notatet, efter at præsidenten godkendte udsendelsen af et republikansk forfattet notat om samme sag. Notatet blev udsendt mod FBI's ønske.

Trump tweetede om sagen lørdag. Her skriver han blandt andet, at Demokraterne ved, at notatet ikke kan offentliggøres, fordi der er fortrolige informationer i notatet.

- Demokraterne har sendt et meget politisk og langt notat. De vidste, at det på grund af kilder og metoder (og mere) skulle skæres kraftigt til, så de kunne give Det Hvide Hus skylden for manglende åbenhed.

Præsidenten skriver videre, at Demokraterne bør "lave det om og sende det tilbage i et ordentligt format".

Trumps afvisning af Demokraternes notat står i skarp kontrast til hans reaktion, da Republikanerne ville offentliggøre deres syn på FBI's rolle i Rusland-sagen.

Republikanernes notat anklager FBI og justitsministeriet i USA for at misbruge magt til at overvåge og få udstedt en hemmelig ransagningskendelse mod en tidligere ansat af Trump-lejren.

Allerede inden han havde læst det dokument, sagde præsidenten, at han ville lægge det frem for offentligheden.

Det blev udsendt i fuld længde i starten af februar. Det skete, selv om både FBI og justitsministeriet anbefalede at holde det hemmeligt.

Blandt andet blev notatets indhold kritiseret for at være ensidigt og udelade væsentlige informationer.

/ritzau/AP