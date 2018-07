Trump er ankommet til Helsinki for at mødes med Putin

USA's præsident, Donald Trump, er søndag aften ankommet til den finske hovedstad, Helsinki.

Trump ankom i sit præsidentfly, Air Force One, kort før klokken 20 dansk tid.

Trump skal mandag holde topmøde på præsidentpaladset i Helsinki med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP har Trump ikke planer om offentlige optrædener søndag aften.

Mandag morgen kører han til det finske præsidentpalads for at spise morgenmad med Sauli Niinisto, Finlands præsident.

Ved middagstid begynder topmødet med Putin, der søndag aften har travlt i den russiske hovedstad, Moskva, hvor der har været VM-finale i fodbold.

Frankrig vandt 4-2 over Kroatien.

Trump er kommet til Finland fra flere stop i Europa.

Han var til Nato-topmøde tidligere på ugen i Bruxelles.

Derefter var han på besøg i Storbritannien, hvor han mødtes med premierminister Theresa May og drak te med dronning Elizabeth.

Lørdag fløj han med sin kone, Melania, til Skotland, hvor præsidentparret frem til søndag eftermiddag opholdt sig på et golfresort, som Trump ejer.

Det russiske nyhedsbureau Tass skriver, at Trump-parret efter landingen i Helsinki kørte mod hotellet Hilton Kalastajantorppa.

Det bliver det første formelle topmøde mellem Trump og Putin.

I det finske præsidentpalads vil de bruge en del af tiden på at tale om det ofte anspændte forhold, der er mellem regeringerne i Washington D.C. og Moskva, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Desuden skal de drøfte kriserne i Ukraine og i Syrien.

Senest har justitsministeriet i USA tilført mødet ny dramatik. I fredags meddelte ministeriet, at en storjury i USA har rejst tiltale mod 12 russiske efterretningsofficerer, der anklages for at have hacket de amerikanske demokraters computersystemer i 2016, da Hillary Clinton prøvede at blive USA's præsident.

/ritzau/AP