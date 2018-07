Trump er ved hjemkomst blevet mødt af storm af kritik

Præsident Donald Trump er vendt hjem til Washington fra sin europæiske rundrejse og bliver mødt med vrede af sine egne, som kalder hans fremfærd for "skammelig" og "vanærende".

Både republikanske og demokratiske politikere giver udtryk for forbløffelse over Trump - selv tv-værter på tv-stationen Fox News, som ellers næsten altid er for præsidenten.

Præsidenten må lære, at Rusland ikke er vores allierede, siger den republikanske leder i Repræsentanternes Hus, Paul Ryan.

- Der er ingen moralsk sammenligning mellem USA og Rusland, som fortsat er fjendtlig indstillet over for vores grundlæggende værdier og idealer.

Præsidentens partifæller er rasende over, at Trump ikke rigtigt konfronterede den russiske leder, Vladimir Putin, med beskyldningerne om, at Rusland blandede sig i en amerikansk valgkamp.

De mener, at Trump uden videre acceptere Putins afvisning og gik imod sine efterretningstjenester og svigtede amerikanske værdier.

– Vores præsident valgte ikke blot en tyran frem for sine egne efterretningstjenester, men han valgte også Ruslands interesser frem for det land, som han har svoret at beskytte, skriver tidligere justitsminister Sally Yates på Twitter.

Den fremtrædende republikanske senator Lindsey Graham siger, at Trump har sendt signaler, der i Rusland vil blive opfattet som svaghed.

Den republikanske senator John McCain siger, at Trumps øjensynlige accept af Putins udlægning af sagen er et "lavpunkt" for den amerikanske præsident. Han kalder topmødet i Helsinki mellem de to ledere for "en tragisk fejltagelse".

- Pressekonferencen efter topmødet var en af de mest vanærende optrædener for en amerikansk præsident i nyere tid. Det er svært at gøre op, hvor skadelig præsident Trumps naivitet, egoisme, mangel på stringens og sympati for autokrater virkelig er, siger McCain i en usædvanligt skarpt formuleret erklæring.

Den republikanske senator Jeff Flake kalder Trumps ageren for "skammelig".

- Jeg troede aldrig, at jeg skulle komme til at se en amerikansk præsident stå sammen med en russisk præsident og give USA skylden for russisk aggression, skriver han.

/ritzau/AFP