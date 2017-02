USA: Med et nyt job følger ofte en ny firmabil. Det gælder i særdeleshed for USA’s nyvalgte præsident, Donald Trump.

Han skulle efter planen have sat sig til rette i en helt ny version af den pansrede præsidentielle Cadillac, kaldet The Beast, ved indsættelsen 20. januar. Imidlertid er stabsvognen lettere forsinket, så Trump måtte gennemføre indsættelsen i Barack Obamas model, der i princippet stammer helt fra 2009.

Det er heller ikke sikkert, at utrænede øjne ville have kunne have set forskel. Ifølge den internationale motorpresse, ligner efterfølgeren nemlig Obamas model.

Automatvåben

Det er GM, som igen skaber monstret, der i 2009-udgaven bygger på undervognen fra en Chevrolet Kodiak, som mere er en lastbil end en personbil, men som har fronten fra en Cadillac Escalade SUV.

Den nye model, som lander senere på året, forventes dog bl.a. at få en undervogn, der kan højdejusteres, automatvåben og bedre kommunikationsudstyr ud over standardudrustningen, som bl.a. omfatter en mindst 20 centimeter tyk panserarmering, skudsikre vinduer, punkterfri dæk, tåregas-granater, iltflasker, udstyr til at modstå kemiske angreb og portioner med præsidentens blodtype.

Den tunge armering bringer kampvægten op på anslået syv til ni ton i bilen, der har plads til syv ombord.

De amerikanske myndigheder og GM holder motoriseringen tæt ind til kroppen. Men The Beast har ind til nu været drevet af diesel, som er praktisk, fordi det kan opdrives alle steder i verden og har sværere ved at eksplodere end benzin.

Bygges i flere eksemplarer

Obama modtog sin bil i 2009, hvor den afløste den Cadillac DTS fra 2006, som George W. Bush brugte i sin anden periode.

Før ham fik Bill Clinton lov til at indvie en model baseret på Cadillac Fleetwood. Rent faktisk er der tale om flere biler.

Den nye The Beast bygges formentlig i hele 12 eksemplarer, som præsidenten kan bruge forskellige steder i verden.