Trump før topmøde: Jeg går ind med lave forventninger

Inden den amerikanske præsident, Donald Trump, skal mødes med den russiske leder, Vladimir Putin, mandag, holder han sine forventninger i skak.

Mandag skal lederne mødes i den finske hovedstad, Helsinki. 2000 journalister og mediefolk forventes at møde op og rapportere fra topmødet.

Men Trump har ikke de store forventninger, siger han i et interview med CBS News lørdag, der blev lagt ud på mediets hjemmeside søndag.

- Jeg går ind (til mødet, red.) med lave forventninger, siger han.

- Jeg kommer ikke med høje forventninger, lyder det videre fra Trump.

Spurgt til, hvilke mål præsidenten har for mødet, siger han, at det vil han fortælle efter mødet, men lover, at der ikke vil komme "noget dårligt" ud af det.

Han påpeger, at han synes godt om at mødes med andre ledere, som han tidligere har haft positive oplevelser med.

- Jeg tror, det er rigtig godt. At have møder med Rusland, Kina, Nordkorea, jeg tror på det.

- Der vil ikke komme noget dårligt ud af det, og måske vil der komme noget godt ud af det, siger han til CBS News.

En føderal storjury i USA rejste fredag tiltale mod 12 russiske efterretningsofficerer.

Det skete med anklager om, at de skal have hacket Demokraternes computernetværk under præsidentvalget i 2016.

Under interviewet siger Trump, at han ikke har "tænkt på" at spørge Putin, om de 12 kunne udleveres til USA. Men han vil "bestemt" spørge ind til det.

/ritzau/