Trump forbyder USA at handle med Huawei med ny lov

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har mandag underskrevet en ny lov, der effektivt blokerer virksomheder som Huawei og ZTE i at sælge teknologi til infrastruktur i USA.

I loven navngives de to firmaer samt en række andre kinesiske virksomheder som uønskede i USA. Loven indfører kontrol over den amerikanske stats kontrakter med dem.

Det skriver nyhedsbureauerne AP og Reuters.

Flere demokratiske og republikanske politikere anser virksomhederne som en sikkerhedstrussel og frygter, at de spionerer på vegne af det kinesiske styre. Derfor var virksomhederne allerede underlagt amerikanske sanktioner.

Men med den nye lov må USA ikke bruge udstyr fra de nævnte firmaer, hvis det skal være en del af landets kritiske kommunikation eller på anden vis er afgørende for den måde, der kommunikeres i den amerikanske statsadministration.

Huawei mener, at loven er "vilkårlig" og "forfatningsstridig", skriver virksomheden som reaktion i en mail til nyhedsbureauet Reuters.

- Den (loven, red.) gør intet for at identificere de reelle sikkerhedsrisici eller for at styrke sikkerheden i forsyningskæden. Den vil udelukkende undertrykke innovation og øge internetomkostningerne for amerikanske forbrugere og virksomheder, skriver Huawei.

Det kinesiske handelsministerium vil holde nøje øje med, hvordan loven påvirker kinesiske firmaer, oplyser ministeriet tirsdag ifølge Reuters.

Mens Huawei anses som en sikkerhedstrussel i USA, er virksomheden i Danmark førende i salg og drift af netværksudstyr til eksempelvis TDC.

Det skriver Ekstra Bladet.

Danmark er ikke i nærheden af at have samme forbehold over for de kinesiske leverandører, oplyser Thomas Lund Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste til avisen.

- Det ville fortsætte, at der kom en "smoking gun" på bordet. Det er ikke sket, siger han til Ekstra Bladet.

/ritzau/