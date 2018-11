Trump giver sin justitsminister sparket

WASHINGTON: USA's justitsminister, Jeff Sessions, meddeler i et brev til præsident Donald Trump, at han træder tilbage.

Trump oplyser, at han har udpeget Sessions' stabschef, Matthew Whitaker, som fungerende justitsminister.

- På din anmodning så indgiver jeg min afskedsbegæring, skriver Sessions i brevet til Trump.

Det understreger, at der er tale om en fyring på gråt papir.

Trumps kritikere har advaret om, at en fyring af Sessions vil være et forvarsel om, at han vil stoppe tidligere FBI-chef Robert Muellers undersøgelse. Den om at der foregik noget ulovligt mellem Trump-kampagnen og det russiske styre i valgåret 2016.

Ifølge den amerikanske efterretningstjenesten forsøgte Rusland at påvirke valget. Blandt andet gennem de sociale medier for at få valgt Trump.

Senatets demokratiske mindretalsleder, Chuck Schumer, kalder timingen for Sessions fyring "meget suspekt".

Trump har været rasende på Sessions, der sidste år erklærede sig inhabil i Rusland-undersøgelsen mod Trump.

Han mente, at Sessions skulle have været på pladsen for at kunne blokere for den særlige anklager Robert Mueller, som er stillet i spidsen for undersøgelsen.

Da Sessions i starten af 2017 blev afhørt i Senatet inden hans godkendelse som justitsminister, blev han spurgt, om han under valgkampen havde haft kontakt med folk fra den russiske regering. Det benægtede han.

Senere kom det frem, at han havde haft to møder med den russiske ambassadør i USA.

Det fik ham til at erklære sig inhabil i sagen. I stedet overdrog han ansvaret til vicejustitsminister Rod Rosenstein, der udpegede Mueller.

Ifølge avisen New York Times er det kutyme, at vicejustitsministeren bliver den midlertidige justitsminister. Men her har Trump i stedet udpeget Sessions stabschef.

Dermed kan banen være kridtet op til en fyring af Rosenstein for at stoppe Rusland-undersøgelsen mod Trump.

Trump mente, at Sessions aldrig skulle have erklæret sig inhabil. Han har siden mange gange omtalt Sessions som uduelig.

Sessions, der kommer fra den meget konservative stat Alabama, var den republikanske toppolitiker, som først erklærede sin støtte til Trump, da han i 2016 var republikansk præsidentkandidat. Han blev anset som en af Trumps mest loyale støtter.

/ritzau/AP