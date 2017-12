Trump gør upopulær skattereform til lov med underskrift

USA's præsident, Donald Trump, igangsætter med sin underskrift den mest omfattende skattereform i over 30 år.

Det sker ved en ceremoni i Det Hvide Hus.

Skattereform er Trumps første store politiske sejr som præsident. Den blev stemt igennem Kongressen udelukkende med republikanske stemmer.

Demokraterne fordømmer reformen og siger, at den vil give meget store skattelettelser til de mest rige i USA på bekostning af middelklassen og de fattigste i USA.

Meningsmålinger viser, at det er en meget upopulær reform. De fleste giver udtryk for, at skattereformen giver velhavende amerikanere enorme fordele.

- Jeg tror ikke, at vi behøver at gøre meget salgsarbejde, fortæller Trump de journalister, der er mødt op i Det Ovale Værelse for at overvære, at præsidenten sætter sin underskrift på reformen.

Det er den første større skattereform, siden den republikanske præsident Ronald Reagan fik sin skattereform vedtaget i 1986.

Dengang brugte Reagan et par år på at få skattereformen forhandlet færdig i Kongressen. Processen denne gang i 2017 har kun varet få måneder.

/ritzau/AP