Trump i Davos-tale: Kom og invester i USA

I hovedtalen ved stormødet World Economic Forum i Davos lægger den amerikanske præsident, Donald Trump, ikke skjul på, at han først og fremmest taler for at fremme USA's finansielle interesser.

I sin tale opridser Trump først USA's økonomiske fremskridt, som ifølge ham bør få virksomheder til at komme til landet.

- Over det seneste år har vi gjort ekstraordinære fremskridt i USA, siger han og nævner blandt andet, at det amerikanske aktiemarked "smadrer rekorder".

- Jeg er her for at levere et simpelt budskab: Der har aldrig været et bedre tidspunkt at ansætte folk, bygge, investere og vokse i USA. USA er åben for forretning, siger Donald Trump.

I talen kommer han også med sit kendte "USA først" slogan, som han tidligere har turneret med i den amerikanske valgkamp.

- Jeg vil altid sætte USA først, ligesom ledere af andre lande burde sætte deres lande først. Men USA først bør ikke betyde USA alene, siger Trump.

Fremgangen i USA vil ifølge ham betyde fremgang for hele verden.

I sin tale siger han også, at han ikke er imod frihandel. Men frihandlen kan kun lade sig gøre, hvis alle følger reglerne.

- Vi kan ikke have frihandel, hvis nogle lande udnytter det. Vi går ind for frihandel, men det bliver nødt til at være fair og gensidig, lyder det fra Trump.

Trump har som præsident skrevet under på et dekret, der har trukket USA ud af en stor frihandelsaftale med 11 andre lande i området omkring Stillehavet (TPP).

Store dele af den internationale samfund - blandt andet EU - har kritiseret Trump for den protektionistiske handelspolitik.

Men i talen i Davos forsvarer Trump sig selv og siger, at han er "forpligtet til at styrke love inden for handel" og "til at lave et system, der arbejder ikke kun for USA men for alle nationer".

Afsluttende nævner Trump blandt andet kampen mod terror og opfordrer partnere og allierede til at investere i forsvar og sikkerhed.

Også pressen får en hilsen. Ifølge Trump er det først, efter han tiltrådte som præsident, at han har opdaget, hvor "falsk pressen kan være".

Det er første gang, at en amerikansk præsident besøger det økonomiske stormøde i Davos, siden den daværende præsident Bill Clinton besøgte mødet i 2000.

Trumps beslutning om at deltage i mødet vakte opsigt, netop på grund af hans protektionistiske kurs, når det gælder verdenshandlen.

Mødet i Davos slutter fredag.

/ritzau/