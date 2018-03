Trump indfører metaltold - åben for undtagelser for venner

Præsident Donald Trump underskriver beslutning om at indføre 25 procents told på stål og 10 procent på aluminium. Præsidenten siger samtidig, at han vil være fleksibel over for venner af USA.

Trump siger ved en præsentation torsdag i Det Hvide Hus, at han vil friholde Canada og Mexico. Men deres forhold vil afhænge af, om USA kan komme frem til en ny frihandelsaftale (Nafta) med de to lande.

Trump vil også se, om nogle af USA's nærmeste allierede vil være villige til at forhandle med USA om en mere rimelig ordning for USA.

EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, åbner i en første kommentar på Twitter for at gå i forhandling med USA.

- EU er en nær allieret af USA, og vi er fortsat af den opfattelse, at EU skal undtages fra disse tiltag, skriver Malmström.

Hun oplyser, at hun vil søge afklaring, når hun allerede på lørdag mødes med USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, i Bruxelles.

Flere fremtrædende republikanske kongrespolitikere siger efter præsentationen, at de vil fremlægge et lovforslag, som ophæver Trumps beslutning.

Bag dette skridt står den republikanske senator Jeff Flake.

Også den republikanske formand for Senatets finansudvalg, Orrin Hatch, har været hurtigt ude med kritik af Trumps skridt. Hatch siger, at han vil samarbejde med Det Hvide Hus om at "begrænse skaden".

Den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, erklærer sig også uenig i skridtet. Ryan siger ifølge Reuters, at han frygter "de utilsigtede konsekvenser", og at han opfordrer Det Hvide Hus til at målrette tolden "lande og handlinger, der er i strid med handelslovgivningen".

De nye toldsatser vil blive indført i løbet af 15 dage, og de allierede får chancen for at imødekomme USA's krav om en mere retfærdig samhandel med USA.

- Vi må se, hvad der sker, siger Trump.

USA er ikke blevet behandlet retfærdigt af andre lande, konstaterer præsidenten.

Han siger, at de nye toldsatser lige så meget handler om USA's sikkerhed, som de handler om økonomi. USA behøver sin egen stålindustri.

- Vi ønsker kun retfærdighed, siger Trump.

Han fortæller, at han vil forhindre Kina i såkaldt transshipping - altså at sælge stål og aluminium via tredjelande.

Men han siger intet om, hvordan han forestiller sig, at der skal forhandles med nøgleallierede - først og fremmest de allierede i Europa.

Men beskeden fra EU har været klar. EU har erklæret sig rede til at at svare igen med højre toldsatser over for udvalgte amerikanske varer.

EU-Kommissionens liste over straftold over for USA omfatter blandt andet vaskekummer af stål, motorcykler, yachter, makeup, t-shirts, jeans, bourbon og peanutbutter.

Mario Draghi, formand for den Europæiske Centralbank, advarer USA om, at en "ensidig handling er farlig".

/ritzau/