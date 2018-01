Trump indfører told på solenergi fra Kina

Fremtidsudsigterne for Kinas store produktion af solpaneler til vedvarende energi er blevet dårligere på grund af hyppige handelsstridigheder.

Det siger landets ministerium for industri- og informationsteknologi, MIIT.

- Kinas produktion af solenergi er vokset i et hurtigt tempo i de seneste år, og den er i sig selv blevet et mål for protektionisme i nogle lande, hvilket har forhindret de kinesiske producenter i at udvide deres markedsandele, hedder det videre med tilføjelsen:

- Denne udvikling får priserne på det globale marked for solenergi til at stige.

Erklæringen fra det kinesiske ministerium kommer, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, mandag lagde en ekstra toldafgift på solcellepaneler og moduler, når de importeres i USA.

Afgiften skal beskytte amerikanske producenter.

Indien sagde i denne måned, at det overvejer indførelse af en toldafgift på 7,5 procent på udenlandske solpaneler, efter at nogle indiske selskaber har klaget over, at billige kinesiske solenergiprodukter er strømmet ind på det indiske marked.

Trumps beslutning sker under parolen "Amerika Først ", som betyder, at handelspolitikken bliver ændret til fordel for producenter i USA.

Ud over Kina har Sydkorea protesteret mod det amerikanske skridt, da det også rammer sydkoreanske eksportvirksomheder hårdt.

Kinas Nationale Energi-administration har et erklæret mål om at ændre dette dramatisk inden 2050 - ikke mindst på grund af den ekstreme luftforurening i landet.

Der er dog flere bud på, hvordan det vil se ud i 2050.

De mest optimistiske rapporter fra regeringen antyder, at op til 86 procent af energiforbruget på det tidspunkt vil kunne dækkes ind af vedvarende energi, hvoraf en tredjedel vil være solenergi.

/ritzau/AP