Trump inviterer Macron på statsbesøg i Det Hvide Hus

Den franske præsident, Emmanuel Macron, er officielt blevet inviteret på statsbesøg i Det Hvide Hus af USA's præsident, Donald Trump.

Det bliver det første statsbesøg i Washington, siden Trump blev indsat som præsident for godt et år siden.

Det er endnu uvist, hvornår mødet kommer til at foregå.

De to statsledere har mødt hinanden flere gange og virker til at have et godt forhold på trods af store uenigheder om eksempelvis klimaforandringer.

Et statsbesøg bliver ofte brugt til at styrke båndet mellem allierede. Og Macron vil under besøget blandt andet blive budt velkommen ved en stor ceremoni og deltage i en fornem middag.

Derudover skal han og Trump også holde møder og pressekonferencer.

Trump var i juli sidste år på besøg hos Macron i forbindelse med Frankrigs nationaldag, Bastilledagen.

Inden da havde de mødtes i Belgien i maj, hvor de to blandt andet gav hinanden et langt og særdeles fast håndtryk.

Under præsidentvalgkampen i 2016 kritiserede Trump flere gange de store middage, der udgør en vigtig del af et statsbesøg.

I 2015 kritiserede han også et besøg fra Kinas præsident, Xi Jinping, hos den daværende amerikanske præsident Barack Obama.

- Jeg ville ikke holde en middag for Xi. Jeg ville skaffe ham en hamburger fra McDonald's og så komme i gang med arbejdet, sagde Trump dengang.

Trump er den første præsident siden Calvin Coolidge i 1920'erne, der ikke har haft et officielt statsbesøg i Det Hvide Hus i sit første år som præsident.

