Trump vil ikke love noget om Krim før topmøde med Putin

Rusland annekterede i 2014 den ukrainske halvø Krim i kølvandet på en revolution i den tidligere sovjetrepublik.

Men det var aldrig sket, hvis præsident Donald Trump havde været ved magten i USA. Det hævder Trump i hvert fald selv.

Omvendt - og mere bekymrende for Ukraine - vil Trump ikke svare direkte på et spørgsmål om, hvorvidt han vil anerkende Ruslands annektering, når han om fire dage mødes med den russiske præsident, Vladimir Putin.

- Ville jeg havde tilladt dette? Nej, det ville jeg ikke, siger Trump efter et topmøde i Nato torsdag.

Bekymringen har været voksende i Europa og Ukraine, hvor man i spænding afventer udfaldet af topmødet mandag 16. juli i Helsinki mellem Trump og Putin.

Den amerikanske præsident kalder spørgsmålet om Krim "interessant", og han skyder skylden på forgængeren Barack Obama. Det skete "på Obamas vagt".

Donald Trump vil ikke sige, hvad der nu skal ske med Krim. Men han understreger, at han ikke bryder sig om den russiske annektering.

- Hvad skal der ske med Krim nu. Det kan jeg ikke sige. Men jeg er ikke glad angående Krim, siger Donald Trump.

USA vedtog under Barack Obamas ledelse sanktioner mod Rusland på grund af Ruslands annektering af halvøen.

Om forholdet til Putin siger den amerikanske præsident, at han ikke ser Ruslands leder som en fjende eller ven.

- Han er en konkurrent. Er han min fjende? Han er ikke min fjende. Forhåbentlig vil vi en dag blive venner. Jeg kender ham bare ikke så godt, siger Donald Trump.

Tidligere torsdag sagde Ukraines præsident, Petro Porosjenko, at han ikke er bekymret for mødet i Helsinki.

Porosjenko siger, at han fra amerikansk side har fået tilstrækkelig sikkerhed for, at den amerikanske præsident ikke vil tilbyde Putin en accept.

/ritzau/