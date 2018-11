Trump: Jeg vil samarbejde - men stop undersøgelserne mod mig

WASHINGTON: USA's præsident, Donald Trump, inviterer under et til tider kaotisk pressemøde Demokraterne til at samarbejde om infrastruktur, handel og medicinpriser i den kommende kongres.

Men han siger samtidig, at Demokraterne må afstå fra at undersøge ham og hans regering for forbindelser til Rusland og andre uldne affærer. Ellers bliver der ikke noget politisk samarbejde.

Det er en lejlighedsvis vred præsident, der angriber "den løgnagtige presse".

Han overdøver spørgsmål, angriber enkelte journalister og i et enkelt tilfælde prøver at få en assistent til at rive mikrofonen ud af hånden på en spørger.

Trump anerkender, at Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, har fået udrettet meget ved at vinde flertallet i forsamlingen ved midtvejsvalget tirsdag.

Han inviterer hende og Demokraterne til at samarbejde i den nye kongres.

- Jeg vil gerne se noget tværpolitisk. Jeg vil gerne se samling. Måske ikke om alting, men jeg tror, at vi har en god mulighed for det.

Men han advarer samtidig Demokraterne mod at bruge de næste to år i Repræsentanternes Hus på høringer og efterforskning af ham og hans regering.

Han advarer om, at han er klar til en "krigslignende" tilstand, hvor han får det republikanske flertal i Senatet til at undersøge demokrater. Han nævner som eksempel, at der er sket "tvivlsomme læk" fra demokrater om tophemmelige oplysninger.

- Jeg kunne fyre dem, siger han om Robert Mueller og de folk, der efterforsker, om hans valgkampagne ulovligt samarbejdede med Rusland i valgåret 2016. Men han siger, at han ikke lige nu har sådanne planer.

- Jeg er ikke bekymret for noget som helst vedrørende Rusland-undersøgelsen, for det er et svindelnummer, siger han.

Demokraterne har lovet, at de med deres flertal i Repræsentanters Hus vil sætte undersøgelser i gang mod hans regering og hans personlige økonomi, heriblandt at få adgang til hans selvangivelse.

Demokraterne vil overtage formandsposterne i vigtige udvalg i Repræsentanternes Hus, som kan indlede disse undersøgelser.

Demokraterne overtog ved valget således republikanernes flertal i Repræsentanternes Hus, mens republikanerne udbyggede deres flertal i Senatet.

Trump siger, at han "trodsede historien", og han mener, at det var hans fortjeneste, at republikanerne vandt flere pladser i Senatet ved midtvejsvalget.

Dette er den største gevinst i Senatet ved et midtvejsvalg siden præsident John F. Kennedy i 1962, konstaterer han.

Flere gange påpeger han, at det er ham personligt, der har sikret, at en lang række republikanske senatorer blev valgt tirsdag.

/ritzau/