Trump kalder Pakistan en terroristrede og varsler støttestop

Pakistan er et fristed for terrorister, raser Donald Trump, som nytårsdag også langer ud efter sine forgængeres støtte til det asiatiske land.

Ifølge den amerikanske præsident har USA "i dumhed" sendt over 33 milliarder dollar i hjælp til Pakistan over de seneste 15 år.

- De har givet os intet andet end løgne og dobbeltspil igen. De betragter vore ledere som fjolser, skriver Trump på Twitter.

Til slut varsler han: "ikke længere".

Donald Trump har tidligere truet med at tilbageholde støtte til Pakistan.

Regeringen i Washington overvejer kraftigt, om den skal tilbageholde planlagt støtte på 255 millioner dollar, hvis udbetaling har været udskudt, skrev avisen New York Times 29. december på baggrund af regeringskilder.

Årsagen er de pakistanske myndigheders manglende lyst til at bekæmpe terrorister, hed det.

USA og Pakistan blev allierede under den kolde krig. Men forholdet er kølnet betydeligt det seneste år, mens amerikanerne har ført krig i regionen.

Det er ikke første gang, at præsident Trump og Pakistans regering strides på ord.

I august sidste år vedtog Pakistans nationalforsamling en resolution, der fordømte Trumps beskyldninger mod landet.

Trump havde dengang sagt, at pakistanerne forlænger krigen i Afghanistan og dækker over kriminelle. Udtalelserne blev kaldt "fjendtlige" og "truende".

Det medførte en neddrosling af de diplomatiske forbindelser.

Skiftende amerikanske regeringer har kæmpet for at finde en holdbar politik over for atommagten Pakistan, hvis veje og infrastruktur har stor betydning for krigsindsatsen i nabolandet Afghanistan.

Amerikanske embedsmænd frygter, at et direkte brud mellem USA og Pakistan vil destabilisere Afghanistan.

