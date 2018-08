Trump: Kina hackede Hillary Clintons e-mails under valgkamp

Det var Kina, som hackede den demokratiske præsidentkandidat Hillary Clintons private e-mail-server.

Det hævder USA's præsident, Donald Trump, hævder på Twitter.

Men han underbygger ikke påstanden med nogen form for bevis.

Trump kommer heller ikke med yderligere informationer om baggrunden for, hvorfor Kina skulle have hacket Hillary Clintons e-mails.

- Næste træk bør komme fra FBI eller Justitsministeriet - ellers vil deres troværdighed forsvinde for altid efter alle deres fejltagelser (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, Fisa, Dirty Dossier etc.), skriver Trump på Twitter tidligt onsdag.

Amerikanske efterretningstjenester har på deres side fastslået, at Rusland stod bag cyberangreb på Demokraterne. Angrebenes formål var at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016.

En føderal amerikansk storjury tiltalte i juli 12 russiske efterretningsagenter for at have hacket Clintons og Demokraternes datanetværk, skriver Reuters.

Trump antydede allerede i april 2017, at Kina kan have stået bag hackerangrebene på Demokraterne.

Tweetet fra Trump kommer på et tidspunkt, hvor specialanklager Robert Muellers undersøgelser er inde i en intens fase.

Mueller undersøgelse er koncentreret om at efterforske, hvorvidt der var forbindelse mellem Trumps kampagnestab og Rusland.

De har medført, at Trumps tidligere advokat Michael Cohen har erklæret sig skyldig i skattesvindel og ulovlige bidrag i valgkampen.

Samtidig har anklagemyndigheden lovet Trump-koncernens økonomichef, Allen Weisselberg, straffrihed til gengæld for hans vidneudsagn.

/ritzau/