Trump straffer Kina med told for kæmpebeløb

Den amerikanske præsident har fredag taget et skridt videre i retning af en egentlig handelskrig.

Det Hvide Hus meddeler - som ventet - at USA hæver toldsatsen til 25 procent på en række varer fra Kina. Tiltaget har en samlet værdi af 50 milliarder dollar (320 milliarder kroner).

Men selv om det var ventet, kan det få drastiske konsekvenser.

For Kina har reageret øjeblikkeligt med en besked om, at man vil svare igen i samme målestok.

- Kina er uvillig til at gå ind i en handelskrig, men den kinesiske side har ikke noget andet valg end stærkt at gå imod dette, som skyldes USA's snæversynede opførsel, der vil skade begge parter, lyder det fra handelsministeriet i Beijing.

Donald Trumps nye toldsatser over for Kina sker med henvisning til Kinas "urimelige handelspraksis". USA's præsident har længe udtrykt stærk utilfredshed over det amerikanske handelsunderskud over for Kina.

- Det er ikke en handelskrig, siger Trump efter Kinas melding.

Tolden er ifølge præsidenten nødvendig, hvis USA skal forhindre, at amerikansk teknologi og intellektuel ejendom gives til Kina. Toldinitiativet skal ifølge præsidenten beskytte amerikanske job.

- USA kan ikke længere tolerere at tabe teknologi og intellektuel ejendom gennem uretfærdige økonomiske metoder, siger Trump.

Blandt de omfattede kinesiske varer er "vigtige teknologier", skriver Det Hvide Hus i en udtalelse.

Handlen mellem USA og Kina "har været meget urimelig i meget lang tid. Situationen er ikke længere holdbar", hedder det.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvornår de højere toldsatser skal træde i kraft.

EU besluttede torsdag at svare igen på USA's straftold på stål og aluminium ved at indføre told på en række udvalgte amerikanske varer.

/ritzau/AP