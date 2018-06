Trump: Nordkorea udgør ikke længere en atomtrussel

Præsident Donald Trump siger ved sin tilbagekomst til Washington efter topmødet med Kim Jong-un i Singapore, at "Nordkorea ikke længere udgør en atomtrussel."

- Alle kan nu føle sig mere sikre, end de kunne den dag, hvor jeg tog afsted. Der er ikke længere en atomtrussel fra Nordkorea. Mødet med Kim Jong-un var en interessant og positiv oplevelse, skriver Trump i et tweet.

- Nordkorea er ikke længere USA's "største og mest farlige problem", skriver han videre efter det historiske topmøde i Singapore.

Kim Jong-un har "med glæde" accepteret en invitation fra Trump til at besøge Det Hvide Hus i Washington. Det rapporterer det nordkoreanske statsmedie KCNA ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Samtidig har Kim gengældt invitationen og inviteret Trump til at besøge Nordkorea.

Dagen efter det historiske topmøde i Singapore anslår flere af Sydkoreas store aviser en positiv tone, men mange er forsigtige med vurderinger.

Den sydkoreanske præsident siger, at landet nu må forsøge at få skabt klarhed om amerikanernes hensigter. Fra Japan kommer en mere direkte kritik af USA's bebudede stop for fælles militære manøvrer.

- De militære manøvrer og de amerikanske soldater i Sydkorea har vital betydning for den regionale sikkerhed, siger en bekymret japansk forsvarsminister, Itsunori Onodera.

Sikkerhedseksperter advarer om, at en reduktion af USA's militære tilstedeværelse i det østlige Asien vil ændre magtbalancen i regionen, hvor Kina har indledt en hurtig militær optrapning.

