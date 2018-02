Trump og Melania besøger ofre for skoleskyderi på hospital

USA's præsident, Donald Trump, har fredag aften mødtes med overlevende ofre for onsdagens skoleskyderi på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida.

Kort efter klokken 18.30 ankom han sammen med sin hustru, Melania Trump, til Broward Health North Hospital i Pompano Beach.

Her roste han læger og sygeplejersker, som hjalp ofrene efter skyderiet, for deres "utrolige" arbejde.

Samtidig sagde Trump, at medicinsk redningspersonale "satte rekord". Ifølge præsidenten nåede ofre frem til hospitalet kun 20 minutter efter skyderiet.

I alt blev 17 elever og lærere dræbt og 13 andre såret i onsdagens skoleskyderi.

- Det er meget trist, at sådan noget kan ske, siger præsidenten.

19-årige Nikolas Cruz, der er tidligere elev på Marjory Stoneman Douglas High School, har erkendt, at han skød og dræbte 17 mennesker.

Han blev anholdt onsdag, omkring en time efter at den sidste kugle på skolen var blevet affyret.

Den 19-årige mand er forhenværende elev på skolen. Han blev bortvist af disciplinære årsager.

FBI erkendte fredag, at forbundspolitiet for mere end en måned siden modtog en detaljeret advarsel, om at Nikolas Cruz havde planer om at begå en massakre. Men advarslen blev ignoreret.

Ifølge FBI ringede "en person tæt på Nikolas Cruz" på en særlig telefonlinje for at give den føderale politistyrke et tip. Telefonopkaldet kom den 5. januar.

- FBI blev både orienteret om, at Cruz ejede pistoler og havde lyst til at begå drab på andre mennesker.

- Samtidig blev det gjort klart, at hans adfærd var ekstrem, og at han skrev dybt problematiske og forstyrrede ting på sociale medier, hedder det i erklæringen fra FBI, hvor det også understreges:

- Cruz blev betegnet som en mulig gerningsmand til en skolemassakre.

Den amerikanske justitsminister, Jeff Sessions, har øjeblikkeligt givet ordre til en undersøgelse af FBI's arbejdsgange og kommunikation.

/ritzau/AP