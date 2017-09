Trump om udsigten til angreb på Nordkorea: Vi får se

- Vi får se, siger den amerikanske præsident, Donald Trump, på et spørgsmål fra en journalist, om USA vil angribe Nordkorea.

Udtalelsen kommer, efter at Nordkorea har foretaget en ny prøvesprængning natten til søndag.

Styret i hovedstaden Pyongyang oplyser selv via statslige medier, at det er en brintbombe, der er blevet testet, og at det var en "perfekt succes".

- De forstår kun én ting, skrev Trump tidligere søndag på Twitter om det nordkoreanske styre, men uden at uddybe.

- Deres ord og handlinger er fortsat meget fjendtlige over for USA. Nordkorea er en slyngelstat, som er blevet en stor trussel og et stort problem for Kina, som forsøger at hjælpe, men uden stor succes, skrev præsidenten.

Trump holder søndag aften dansk tid møde med sit sikkerhedskabinet, som blandt andet omfatter stabschef John Kelly og forsvarsminister Jim Mattis, der begge er generaler.

Andre højtstående militærfolk deltager også i mødet, meddeler Trump på Twitter.

Det er endnu ikke fastslået, præcis hvor kraftig den nordkoreanske prøvesprængning var.

Sydkoreas meteorologiske institut siger ifølge nyhedsbureauet AP, at det kunstige jordskælv, som sprængningen forårsagede, var fem til seks gange kraftigere end rystelserne ved Nordkoreas fem tidligere atomprøvesprængninger.

Der er meldinger om, at skælvet kunne mærkes i bygninger i både Kina og Rusland.

Ud over at Trump lader en mulighed være åben for, at der kan komme en militær reaktion som svar på Nordkoreas seneste prøvesprængning, vil der formentlig også komme nye sanktioner fra USA's side.

Præsidenten antyder, at han vil lægge yderligere pres på Kina ved at "stoppe al handel med ethvert land, der gør forretninger med Nordkorea", skriver han på Twitter.

Fem lande - USA, Sydkorea, Japan, Storbritannien og Frankrig - har indkaldt medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd til et møde mandag klokken 16 dansk tid for at drøfte situationen, oplyser den amerikanske FN-mission.

/ritzau/Reuters