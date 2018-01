Trump praler med større atomknap end Nordkoreas leder

Ordkrigen mellem USA's præsident, Donald Trump, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, udviklede sig tirsdag til en storpolitisk potenskonkurrence.

Donald Trump valgte således at bruge sin foretrukne platform, Twitter, til at advare Nordkorea om USA's magtfulde atomvåben.

- Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har lige annonceret, at atomknappen altid står på hans skrivebord, indleder præsidenten sit seneste tweet.

- Vil nogen fra hans udtømte og udsultede regime venligst informere ham om, at jeg også har en atomknap, men den er meget større og mere kraftfuld end hans, og min virker, tilføjer præsidenten.

Kim Jong-un sagde i sin årlige nytårstale, at han altid er klar til at trykke på atomknappen.

- Atomknappen er altid på mit skrivebord. Det er ikke afpresning, men sådan er virkeligheden, sagde Kim Jong-un mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kommentaren faldt, efter at tonen mellem USA og Nordkorea er blevet hårdere og hårdere de seneste måneder.

- USA skal være bevidst om, at vi nu er en atommagt. Hele USA er nu inden for vores atomvåbens rækkevidde. USA kan aldrig starte en krig mod mig eller vores folk, sagde den nordkoreanske leder i sin nytårstale ifølge AP.

Hele 2017 har været domineret af en hård og truende retorik fra Nordkoreas ledelse med Kim Jong-un i spidsen.

Spændingerne mellem Nordkorea og omverdenen er taget til i takt med, at styret i hovedstaden Pyongyang fortsætter udviklingen af sit atomprogram og langtrækkende missiler.

I december vedtog FN's Sikkerhedsråd nye sanktioner mod Nordkorea. Det skete i et forsøg på at få det isolerede regime til at ændre kurs i udviklingen af dets våbenprogram.

/ritzau/