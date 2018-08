Trump-rådgiver beder Rusland blande sig uden om valg

Præsident Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, siger, at han har advaret Rusland mod at blande sig i det amerikanske midtvejsvalg i november.

Det skete under et møde mellem Bolton og hans russiske modpart, Nikolaj Patrusjev, i Genève torsdag.

- Jeg gjorde det klart, at vi ikke vil tolerere indblanding (i valget, red.) i 2018, og at vi er klar til at tage de nødvendige skridt for at forhindre det, siger Bolton på et pressemøde.

- Jeg vil sikre mig, at de forstår, hvor meget det betyder for os, siger han.

Bolton tilføjer, at russerne reagerede med stenansigter.

- De svarede slet ikke, siger han.

Samtidig afgiver Bolton et løfte til russerne:

- Der kommer ikke nye sanktioner, hvis der ikke er mere indblanding, siger han på pressemødet.

Det ømtålelige emne betyder, at der ikke kommer en fælles udtalelse efter mødet mellem de to landes nationale sikkerhedsrådgivere.

Patrusjev siger til det russiske nyhedsbureau Tass, at USA ville have et afsnit i den fælles erklæring om russisk indblanding i amerikanske valg, som Rusland ikke kunne acceptere.

Regeringen i Moskva har flere gange afvist at have forsøgt at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016, som USA's efterretningstjenester beskylder den for.

Mødet mellem Bolton og Patrusjev torsdag er det første på højt niveau, efter at Trump mødte Ruslands præsident, Vladimir Putin, i juli.

Det er ventet, at der vil komme flere møder, som ifølge Bolton skal "åbne kanaler op" og "bryde igennem nogle af de vanskeligheder, vi har haft".

Foruden indblanding i valg siger Bolton, at Rusland og USA blandt andet også drøftede situationen i Syrien, Iran og Nordkorea samt udbredelsen af atomvåben.

