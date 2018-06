Trump-rådgiver undskylder "helvede-kommentar"

USA: Præsident Donald Trumps økonomiske rådgiver Peter Navarro undskylder nu for de kommentarer, han søndag kom med om Canadas premierminister, Justin Trudeau, søndag oven på G7-mødet i Canada.

Efter mødet holdt Justin Trudeau en pressekonference, hvor han sagde, at Canada ikke tog let på, at USA har indført straftold på stål og aluminium med henvisning til, at Canada skulle være en sikkerhedsrisiko for USA.

Det er faldet mange canadiere for brystet, da USA og Canada har været nære allieret i årtier, og titusinder af canadier er døde, mens de kæmpede side om side med USA i krige siden Første Verdenskrig.

Justin Trudeau sagde yderligere, at Canada ikke vil lade sig kyse i en konflikt.

Trump-tweet fra fly

Kommentarerne fra Trudeau faldt Trump for brystet, og fra sit fly tweetede han, at Justin Trudeau var svag. Samtidig trak Trump USA fra den fælles udtalelse, der var aftalt ved G7-mødet.

Som opfølgning gik Peter Navarro på tv og sagde:

- Der er en særlig plads i helvede for enhver leder, som med dårlige hensigter indgår i diplomati med præsident Donald J. Trump og derpå forsøger at dolke ham i ryggen på vej ud ad døren, sagde Peter Navarro i tv-udsendelsen "Fox News Sunday" og fortsatte:

- Det er, hvad svage og uærlige Justin Trudeau gjorde.

For groft

Men det var altså for grov kost.

- Min mission var at sende et stærkt signal om styrke. Problemet er, at mens jeg sendte den meddelelse, brugte jeg et sprog, der var upassende, siger Peter Navarro ifølge Reuters til Wall Street Journal.

Også Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow var på tv for at skose Justin Trudeau efter pressemødet.

- Han har virkelig stukket en kniv i ryggen på os, sagde han til tv-stationen CNN.

Kudlow har ikke siden kommenteret sine udtalelser, da han tirsdag morgen dansk tid fik et mindre hjerteanfald.

Baggrunden for, at de to rådgivere gik ud med bål og brand var ifølge flere medier, at Donald Trump mente, at Justin Trudeaus kommentar fik ham til at se svag ud.

/ritzau/