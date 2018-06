Trump-rådgivere: Trudeau har dolket USA i ryggen

Tonen er usædvanligt bitter dagen efter, at den amerikanske præsident, Donald Trump, trak sin opbakning til G7-topmødets fælleserklæring tilbage.

Amerikanske toprådgivere taler om "en særlig plads i helvede" for Canadas premierminister, Justin Trudeau, som ifølge Trump og hans medarbejdere er årsag til miseren.

- Han har virkelig stukket en kniv i ryggen på os, siger Trumps økonomiske toprådgiver, Larry Kudlow, til tv-stationen CNN.

Trumps handelsrådgiver, Peter Navarro, retter en lige så krads kritik mod lederen i USA's naboland mod nord.

- Der er en særlig plads i helvede for enhver leder, som med dårlige hensigter indgår i diplomati med præsident Donald J. Trump og derpå forsøger at dolke ham i ryggen på ham på vej ud ad døren, siger Navarro i tv-udsendelsen "Fox News Sunday".

- Det er, hvad svage og uærlige Justin Trudeau gjorde, tilføjer han.

Trudeau var vært for det to dage lange møde mellem lederne fra landene i G7.

Han sluttede af med en pressekonference, hvor han erklærede sig utilfreds med Trumps ekstra told på stål og aluminium, som Trump indførte fra den 1. juni, og som har skabt nervøsitet for en global handelskrig.

Han tilføjede, at Canada vil komme med et modsvar 1. juli.

I sit tweet skriver Trump, at Trudeau "optrådte så forsagt og mild under vores G7-møder, for derefter at holde en pressekonference efter at jeg rejste, hvor han sagde, at "USA's told er en form for fornærmelse", og at han "ikke vil lade sig kommandere rundt med"".

- Meget uærligt og svagt, sluttede Trump sit tweet.

Søndag kommer Trumps økonomiske toprådgiver med en antydning af, hvad der kan have forårsaget vreden i Det Hvide Hus.

Ifølge Larry Kudlow ser Trump sådan på det, at Trudeau har fået Trump til at fremstå svag inden det historiske topmøde med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Den amerikanske præsident vil ikke "lade en canadisk premierminister kommandere rundt med sig. Kim må ikke se amerikansk svaghed", siger Kudlow ifølge nyhedsbureauet AP.

Trudeau afviste natten til søndag dansk tid, at han har fremsat udtalelser, som skulle være overraskende for Trump.

- Premierministeren sagde ikke noget, han ikke har sagt før - hverken offentligt eller i private samtaler med præsidenten, hed det i en erklæring fra Trudeaus kontor.

I Berlin understreger Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, at EU-landene i lighed med Canada vil komme med et modsvar på Trumps ekstra told.

- Tilbagetrækningen, der skete via et tweet, er selvfølgelig nedslående og lidt deprimerende, siger Merkel i et interview med den tyske tv-station ARD.

