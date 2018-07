Trump skærper pengekrav til Nato-venner på ekstra krisemøde

En erklæring blev onsdag vedtaget om byrdefordelingen i Nato på et topmøde i Bruxelles.

Men den amerikanske præsident, Donald Trump, er slet ikke færdig med emnet.

Trump har på et ekstraordinært møde torsdag - uden for topmødets dagsorden - skærpet tonen over for alliancens øvrige medlemmer. Det siger flere kilder fra mødet ifølge nyhedsbureauerne Reuters og dpa.

Den amerikanske præsident har det seneste døgn på Twitter slået fast, at han ikke kan acceptere den fælles beslutning om, at medlemslandene arbejder sig hen imod at bruge to procent af bnp på forsvar.

De skal bruge to procent med det samme, kræver han.

På torsdagens krisemøde har Trump desuden peget på enkelte medlemmer, heriblandt Tyskland og Spanien, som ikke bruger nok penge på forsvar.

Tysklands forbundskansler bekræfter efter krisemødet torsdag formiddag, at bølgerne er gået højt.

- Vi har haft et meget intenst topmøde, siger Angela Merkel.

Hun understreger samtidig, at der var en "klar opbakning fra alle på mødet" til forsvarsalliancen.

Det tyske nyhedsbureau dpa erfarede tidligere torsdag fra kilder på mødet, at Trump havde truet med at "gå enegang" i forsvarsspørgsmål. Dpa skrev i første omgang, at Trump decideret truede med at trække USA ud af Nato, men den formulering er senere blevet modereret.

Både Reuters og Ritzau erfarer fra Nato-kilder, at der ikke er fremsat en egentlig trussel om, at USA vil trække sig fra Nato.

Tirsdag stemte Senatet i Washington om USA's støtte til Nato.

Med stemmerne 97 mod 2 endte det ifølge CNN med en overvældende støtte til den transatlantiske forsvarsalliance.

/ritzau/