Trump spår fantastisk succes på møde med Kim Jong-un

USA's præsident, Donald Trump, forudser, at de kommende forhandlinger med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, bliver en "fantastisk succes".

Han tror, at det isolerede regime er interesseret i at skabe fred efter adskillige årtiers konflikt med dets nabolande og ikke mindst USA.

- Jeg tror, det kommer til at gå meget godt med Nordkorea. Jeg tror, vi vil få fantastisk succes. Vi får stor støtte, siger Donald Trump ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kommentarerne kommer, efter at Nordkorea har lovet at sætte alle atomprøvesprængninger og missiltest på pause, mens Nordkorea og USA er i dialog.

- De har lovet, at de ikke vil affyre missiler i mellemtiden, og de er åbne for at afruste atomprogrammet. Så det er fantastisk, siger Donald Trump.

Trump skal mødes med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i maj, efter at spændingerne mellem de to lande er eskaleret det seneste års tid.

USA har vaklet mellem trusler om et angreb på det kommunistiske styre og en diplomatisk løsning på krisen.

Den amerikanske præsident hæfter sig ved, at Nordkorea ikke har testet missiler siden november sidste år.

Trump chokerede mange i sin egen administration, da han torsdag meddelte, at han var klar til at mødes med Kim Jong-un.

Det sagde han, efter at repræsentanter for Sydkorea havde været i dialog med Nordkorea om et sådant møde.

Kina støtter initiativet, skrev Donald Trump tidligere lørdag på Twitter. Han havde talt telefon med den kinesiske præsident, Xi Jinping, som Trump også roste for den fortsatte støtte.

Også Japan, hvis leder Trump også har talt med lørdag, er "entusiastisk" omkring mødet mellem USA og Nordkorea.

Tidligere har den amerikanske præsident truet Nordkorea med "bål og brand" som "verden aldrig før har set".

USA's mål er at få Nordkorea til at skrotte et atomvåbenprogram.

/ritzau/