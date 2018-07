Trumps stjerne i Hollywood hakket i stykker

Da solen onsdag stod op over Hollywood var ikke alting, som da den gik ned.

På Hollywoods "Walk of Fame", hvor store tv- og filmstjerner hyldes med deres navn i en stjerne nedfældet i fortovet, var en af stjernerne hakket til ukendelighed.

Navnet i stjernen, der nu manglede, var præsident Donald Trumps.

Det skriver netmediet Hollywood Reporter på sin hjemmeside.

En journalist fra tv-stationen NBC, Jonathan Gonzalez, har beskrevet detaljer fra hændelsen på Twitter.

- Flere personer - deriblandt politiet - fortæller mig, at en mand kom gående med en guitarkasse og hev en hakke frem. Det menes, at han derefter selv ringede til politiet for at melde det - men så forsvandt han, før de kom frem.

Politiet har siden fortalt The Hollywood Reporter, at man har anholdt en 24-årig mand i forbindelse med hærværket. Hans motiv er ukendt.

Manden er sigtet for hærværk og er fængslet i varetægt. Mens han venter på, at sagen bliver afgjort, kan han købe sig ud mod en kaution på 20.000 dollar. Det svarer til lidt over 125.000 kroner.

At Trump har en stjerne i det berømte Hollywood-fortov ved siden af alverdens berømte filmstjerner skyldes hans tidligere rolle som vært på reality tv-programmet "The Apprentice".

Det er ikke første gang, den amerikanske præsidents stjerne er blevet smadret. I 2016 tog 53-årige James Lambert Otis et bor og en økse og smadrede stjernen.

På optagelser fra ødelæggelsen af stjernen har Otis forklaret, at det var en reaktion på nogle af Donald Trumps udtalelser på videooptagelser fra tv-programmet "Access Hollywood".

Det er på de optagelser, den senere præsident kommer med kommentarer om at tage på kvinders kønsdele.

Otis erklærede sig senere skyldig i hærværk.

/ritzau/