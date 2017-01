Opdateret: Fire børn og to voksne fundet døde nær Randers

Ung mand solgte fiktive iPhone-mobiler via nettet

- Det fik mig næsten til at bryde sammen, da jeg så det. Mangel på respekt fører til mere mangel på respekt. Vold avler vold.

Streep protesterer mod, at Trump gjorde grin med den handicappede journalist Serge Kovaleski under valgkampen.

Streeps udfald mod Trumps valgkamp, der kommer mindre end to uger før den republikanske politiker bliver indsat i Det Hvide Hus, bliver i talen opbygget til mere og mere direkte kritik.

- Det er blot en masse mennesker, som er kommet fra hele verden. Hollywood er spækket med outsidere og udlændinge, og hvis de bliver sparket ud, så er der intet andet at se end fodbold og film med kampsport.

- Hvem er vi. Og, når man tænker over det, hvad er så Hollywood?

- I og alle os i denne sal tilhører virkelig de mest bagtalte og nedrakkede grupper i det amerikanske samfund på nuværende tidspunkt, Tænk over det. Hollywood, udlændinge og presse, siger hun.

Den 67-årige skuespiller kæmpede åbenlyst med at kontrollere sine følelser, da hun langede ud efter USA’s kommende præsident i sin takketale for Cecil B DeMille ærespris.

Den tredobbelte Oscar-vinder Meryl Streep kritiserede Trump for at skabe splittelse med en hård retorik.

Donald Trump understregede også, at kritikken fra "venstreorienterede filmfolk" ikke kommer bag på ham.

- Folk bliver ved med at sige, at jeg bevidst gjorde grin med journalistens handicap, som om Meryl Streep og andre kunne læse mine tanker, lød svaret fra Donald Trump.

Tidligere mandag afviste Trump, at han havde gjort grin med en handicappet journalist.

Trump skriver på Twitter, at "Meryl Streep, som er en af de mest overvurderede skuespillere i Hollywood, kender mig ikke, men angreb mig i går ved uddelingen af Golden Globes."

I en reaktion på Streeps udfald mod en række af hans udtalelser under valgkampen siger Trump, at Streep er en fan af Hillary Clinton, "som tabte stort."

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies