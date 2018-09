Præsident Donald Trump truer med at indføre told på al import fra Kina.

USA har tidligere indført straftold på kinesiske varer på op mod 50 milliarder dollar, svarende til 323 milliarder danske kroner. Yderligere straftold for 200 milliarder, eller 1290 milliarder kroner, kan ifølge Trump komme "meget snart."

Men Trump, der fredag talte til journalister under en flyvning til Fargo i North Dakota, tilføjer nu, at også straftold for 267 milliarder dollar, eller 1723 milliarder kroner, kan blive tilføjet, "hvis jeg ønsker det".

Det vil tilsammen omfatte næsten alle varer, der indføres fra Kina.

Hans udtalelser modsiger mere diplomatiske udmeldinger fremsat tidligere fredag af hans økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, som siger, at forhandlinger med Beijing fortsætter for at få løst krisen, og han udtrykte håb om, at en løsning kan findes.

Gennem flere måneder har en handelskrig været under optrapning mellem de to lande.

Trump truede i sidste uge i et tv-interview med at trække USA ud af Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Præsidentens modstand og utilfredshed er ikke ny. Den har rod i en ubalance, siger han, i handlen med Kina - men også med EU.

Den amerikanske handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, har tidligere sagt, at det var en fejl, at man i 2001 optog Kina i WTO, hvor et princip om konsensus har forhindret WTO i at gøre noget reelt ved Kinas manglende overholdelse af forpligtelser.

