Kunne ikke købe Grønland: Trump aflyser sit besøg i Danmark

KØBENHAVN: USA's præsident, Donald Trump, har valgt at udskyde sit besøg i Danmark, der var planlagt til at foregå fra 2. til 3. september.

Det sker på grund af statsminister Mette Frederiksens (S) klare afvisning af at diskutere et muligt salg af Grønland til USA.

Det skriver præsidenten i et opslag på Twitter natten til onsdag dansk tid.

- Danmark er et meget særligt land med en fantastisk befolkning, men på baggrund af statsminister Mette Frederiksens kommentarer om, at hun ikke har nogen interesse i at diskutere et køb af Grønland, vil jeg udsætte vores møde, der er planlagt til om to uger, til et andet tidspunkt, skriver Donald Trump.

Det Hvide Hus har efterfølgende bekræftet, at besøget er aflyst, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den amerikanske præsident udtalte søndag, at USA har en "strategisk interesse" i at købe Grønland - særligt på grund af øens beliggenhed i Arktis og forekomsten af naturressourcer.

- Det er noget, vi har talt om. Danmark ejer det principielt. Vi er allierede med Danmark, og vi beskytter Danmark, så idéen blev drøftet, og jeg synes bestemt, at det strategisk lyder spændende, sagde præsidenten.

En stor ejendomshandel

Præsidenten sammenlignede endvidere et muligt køb af Grønland med "en stor ejendomshandel".

Det fik statsminister Mette Frederiksen, der på det tidspunkt var på besøg i Grønland, til pure at afvise idéen som en "absurd diskussion".

- Grønland er ikke til salg. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håber vedholdende, at det ikke er noget, der er alvorligt ment, lød det fra statsministeren om den amerikanske interesse.

Også Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen, afviste i sidste uge, at Grønland er eller kan komme til at være til salg.

I et opfølgende opslag på Twitter natten til onsdag uddyber Trump, at Mette Frederiksen har "sparet en masse omkostninger og ulejlighed for både USA og Danmark ved at være så direkte".

- Det takker jeg hende for, og jeg ser frem til at finde en ny dato for et besøg i fremtiden, skriver præsidenten.

Grønland har været en del af det danske rige siden begyndelsen af 1800-tallet. I 1979 fik Grønland hjemmestyre, og siden 2009 har øen haft øget selvstyre.

/ritzau/