Trump underskriver ordre og sender soldater til grænsen

Præsident Donald Trump har onsdag amerikansk tid underskrevet et direktiv, der sender Nationalgarden til den amerikansk-mexicanske grænse.

Trump skriver i et notat til sin forsvarsminister, minister for indenlandsk sikkerhed og justitsminister, at "situationen ved grænsen har udviklet sig til en krise".

Ifølge dokumentet skal forsvarsministeriet støtte ministeriet for indenlandsk sikkerhed og sikre grænsen.

Det skal ske for at stoppe den ulovlige strøm af narkotika og mennesker, der krydser grænsen.

Donald Trump siger, at "lovløsheden" ved den sydlige grænse er "fundamentalt uforenelig med det amerikanske folks sikkerhed og suverænitet".

Derfor har hans administration "intet andet valg end at handle".

Nationalgarden hører under det amerikanske militærs reserver og er tidligere blevet indsat ved grænsen. Det er blandt andet sket under de to foregående præsidenter, Barack Obama og George W. Bush.

Meldingen fra Det Hvide Hus kommer, få timer efter at Trump varslede "stærke foranstaltninger i dag" mod indvandring.

Tirsdag sagde præsidenten, at han ville indsætte militæret, indtil hans omstridte grænsemur var rejst.

- Indtil muren er kommet på plads, og vi får tilstrækkelig sikkerhed, så må vi gøre det med militæret. Vores soldater må bevogte grænsen, lød det tirsdag fra Trump.

Minister for indenlandsk sikkerhed Kirstjen Nielsen siger, at hun har været i kontakt med guvernører i staterne, der grænser op til Mexico. De har blandt andet diskuteret, hvor mange soldater der skal vogte grænsen.

Ministeren foreslår, at de første soldater allerede bliver sendt til grænsen onsdag aften.

- Vi håber, at udstationeringen kan begynde med det samme, siger hun.

/ritzau/AP