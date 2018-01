Trump undsiger sin stabschef: Vi har brug for mur ved Mexico

Det har vakt opsigt, at Donald Trumps stabschef i Det Hvide Hus under et møde har sagt, at præsidentens syn på en grænsemur ved Mexico har ændret sig.

Også hos Trump selv. For det har det nemlig ikke, understreger han på Twitter.

- Muren er muren, det har aldrig ændret sig eller forandret sig, fra den første dag, jeg udtænkte det, skriver han.

- Vi har brug for muren for at sikre vores lands sikkerhed og tryghed. Vi har brug for muren til at hjælpe med at sætte en stopper for den massive tilstrømning af stoffer fra Mexico.

Stabschef John Kellys bemærkninger faldt ifølge New York Times under et møde med en gruppe latinamerikanske kongresmedlemmer onsdag.

Her sagde den tidligere general, at han havde overbevist Trump om, at muren ikke var nødvendig.

Flere demokratiske politikere, som var med til mødet, har gengivet Kellys ord.

Ifølge Luis V. Gutiérrez, som er medlem af Repræsentanternes Hus, sagde Kelly, at "en 50 fod høj mur fra hav til hav ikke er, hvad vi vil bygge", skriver New York Times.

Muren vurderes at koste 18 milliarder dollar over de næste ti år. Den skal ifølge en plan, som er sendt til Kongressen, måle omkring 1500 kilometer.

Kellys bemærkninger var, som avisen skriver, en sjælden afvigelse fra ét af de kerneområder, som sikrede Trump sejren i 2016.

Og Trumps tweet, hvor han undsiger Det Hvide Hus, er også usædvanlig.

- Det sender et signal om, at der er en frakobling mellem præsidenten og hans stab på et kritisk tidspunkt for forhandlingerne med Kongressen om at undgå en nedlukning af USA's statsapparat, skriver New York Times.

Truslen om en nedlukning kommer, fordi der er tvivl om, hvorvidt der er opbakning blandt kongresmedlemmerne til at forlænge det offentlige budget midlertidigt.

Der er deadline fredag. Og det kræver stemmer fra både republikanere og demokrater i Senatet.

Sker det ikke, lukker store dele af det offentlige ned.

John Kelly blev bragt ind som stabschef for et halvt år siden. Han skulle forsøge at få styr på "kommandocenteret i Trumps kaotiske præsidentskab", som Reuters skriver.

