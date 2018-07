Trump vil invitere Putin på besøg til efteråret

Det er kun tre dage siden, at den amerikanske præsident, Donald Trump, og den russiske præsident, Vladimir Putin, satte hinanden stævne i Helsinki.

Men til efteråret kan mødet mellem de to magtfulde mænd allerede gentage sig.

Ifølge Det Hvide Hus' talsmand, Sarah Sanders, har Trump bedt sin nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, om at invitere den russiske præsident, Vladimir Putin, til Washington i efteråret.

- Præsident Trump har bedt @Ambjohnbolton (John Bolton red.) invitere præsident Putin til Washington i efteråret, og disse snakke er allerede undervejs, skriver hun på Twitter.

Mandagens topmøde og efterfølgende pressemøde mellem Trump og Putin har fået massiv mediebevågenhed og affødt kritik af den amerikanske præsident især.

Han er blevet kritiseret for ikke at udnytte topmødet til at sætte den russiske præsident på plads i spørgsmålet om russisk indblanding ved det amerikanske valg i 2016.

En amerikansk storjury har tidligere på måneden konkluderet, at 12 russiske efterretningsofficerer hackede sig ind på Demokraternes valgbaser ved valget i 2016.

Men ved topmødet i Helsinki fremsatte Donald Trump tvivl om efterretningstjenestens konklusioner og lagde vægt på, at den russiske præsident Putin på det kraftigste afviste anklagerne.

Det vakte harme i USA. Dagen efter topmødet gik Trump da også ud med en rettelse af sine tidligere udtalelser.

Han sagde, at han havde udtalte sig forkert, da han på pressemødet udtalte, at han "ikke har nogen grund til at tro, at de gjorde det", om russernes mulige indblanding i valget.

Tirsdag lød det fra præsidenten, at han i virkeligheden skulle have sagt "jeg ikke har nogen grund til at tro, at de ikke gjorde det". En slags dobbelt negation.

/ritzau/