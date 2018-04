Trump vil måske alligevel med i frihandelsaftalen TPP

USA's præsident, Donald Trump, vil måske alligevel gerne med i den store frihandelsaftale for Stillehavslandene, TPP.

Trump trak ellers USA ud af forhandlingerne om aftalen, kort efter at han blev præsident. Men nu har han bedt sine handelsforhandlere om at undersøge, om USA kan genoptage forhandlinger med landene i TPP.

Oplysningerne kommer fra kongrespolitikere fra landbrugsstater, som torsdag har været til møde med Trump.

De siger efter mødet, at præsidenten har fortalt, at han har givet handelsminister Robert Lighthizer og præsidentens nye økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, besked på at undersøge, om det er muligt at slutte sig til forhandlingerne igen.

Hvis USA er med i TPP, vil det åbne flere oversøiske markeder for amerikanske landmænd.

I marts underskrev 11 lande en noget slankere udgave af den TPP-aftale, der lå på bordet, da Trump blev præsident.

Aftalen blev underskrevet i Chile. Og foruden værtslandet er Australien, Brunei, Canada, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore og Vietnam med.

Samlet set er det et marked på 500 millioner mennesker.

Pat Roberts, senator fra Kansas og formand for Senatets landbrugsudvalg, siger, at han er "meget imponeret over", at Trump har givet Lighthizer og Kudlow opgaven med at undersøge, om vi kan se på TPP endnu engang.

- Og det ville bestemt være gode nyheder for hele landbrugssektoren.

I øjeblikket frygter mange landmænd i Midtvesten, at de og deres sojabønner bliver fanget midt i en handelskrig mellem USA og Kina.

Kina truer med at lægge importtold på sojabønner og andre amerikanske landbrugsvarer til gengæld for Trumps toldafgifter på blandt andet stål og aluminium.

Mange landmænd stemte på Trump ved valget i 2016.

/ritzau/AP