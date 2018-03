Trump vil måske tage til ambassadeåbning i Jerusalem

Den amerikanske præsident, Donald Trump, vil måske overvære åbningen af en ny omstridt amerikansk ambassade i Jerusalem i maj.

Det siger han mandag, efter at han har haft drøftelser med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, i Det Hvide Hus.

- Hvis jeg kan, så vil jeg gøre det, siger Trump.

- Israel er meget specielt for mig. Et specielt land, en speciel befolkning, lyser det fra Trump, der også siger, at forholdet mellem Israel og USA "aldrig har været bedre".

Hvis den amerikanske præsident vælger at vise sig til ambassadeåbningen, så vil det være en betydelig diplomatisk og sikkerhedsmæssig udfordring.

USA åbner sin ambassade i Jerusalem i maj, samtidig med fejringen af 70-års-dagen for staten Israels oprettelse.

Beslutningen har ikke mindst vakt vrede blandt palæstinenserne, som mener, at det kan ødelægge alle chancer for at nå frem til en tostatsløsning.

Jerusalems status er et af de mest ømtålelige spørgsmål i den langvarige konflikt mellem israelere og palæstinensere.

Israel betragter den hellige by som sin udelelige hovedstad, mens palæstinenserne ønsker det østlige Jerusalem som hovedstad i en fremtidig palæstinensisk stat.

Netanyahu havde op til besøget i Det Hvide Hus meddelt, at han ville invitere Trump til Jerusalem.

han besøger USA på et tidspunkt, hvor hans position synes truet.

Israels politi afhørte fredag premierministeren om sager, hvor han er blevet beskyldt for bestikkelse og korruption.

Det israelske politi, der afhørte Netanyahu i hans officielle residens i Jerusalem, har nu afhørt premierministeren otte gange siden begyndelsen af 2017.

Politiet anbefalede i sidste måned, at der rejses tiltale mod ham. Politiets anbefaling betyder, at det er op til chefen for Israels anklagemyndighed, om der skal rejses tiltale mod Netanyahu.

En tidligere rådgiver for den israelske regeringschef underskrev mandag en erklæring om, at han vil vidne mod sin tidligere chef i en retssag om korruptionsanklager, hvilket er endnu et tilbageslag for den israelske leder.

/ritzau/AFP