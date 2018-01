Trump vil præsentere "America First" på møde i Schweiz

USA's præsident, Donald Trump, vil deltage i det verdensøkonomiske forum i Davos, Schweiz, senere i januar, oplyser hans talskvinde.

På mødet, der samler internationale politikere og erhvervsledere, vil han personligt gøre rede for sin politik "America First", siger Sarah Sanders.

- På dette års World Economic Forum ser præsidenten frem til at kunne fremme sin politik om at styrke virksomheder, amerikanske industri og amerikanske arbejdere, siger hun.

Trump er den første amerikanske præsident siden Bill Clinton til at troppe op i Davos blandt de rige og de magtfulde. Clinton deltog i 2000.

Den amerikanske regering og centraladministration sender regelmæssigt repræsentanter til Davos, men Trump bliver den kun anden præsident efter Clinton til at dukke op.

Ronald Reagan talte i sin tid som præsident til deltagerne via satellit. George H.W. Bush, George W. Bush og Barack Obama derimod deltog aldrig i mødet.

At blive set sammen med en række af verdens rigeste personer på et europæisk skisportssted kunne blive opfattet som om, at man var ude af trit med vælgerne hjemme i USA, lyder en mulig forklaring ifølge nyhedsbureauet AFP.

I år vil mødet fra 23. til 26. januar granske årsagerne til politiske, økonomiske og sociale spændinger rundt om i verden. Det er endnu uvist, hvilken dag Trump har tænkt sig at deltage.

I 2017 beærede Kinas præsident, Xi Jinping, deltagerne ved at møde frem. For øvrigt som den første kinesiske leder nogensinde.

/ritzau/Reuters