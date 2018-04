Trump vil sætte soldater ind langs grænsen til Mexico

Præsident Donald Trump siger, at han vil udstationere soldater ved grænsen til Mexico. Han siger, at "dette vil være et stort skridt fremad".

- Indtil muren er kommet på plads, og vi får tilstrækkelig sikkerhed, så må vi gøre det med militæret. Vores soldater må bevogte grænsen, siger Trump.

Han fremsatte udtalelserne under et pressemøde i Det Hvide Hus tirsdag sammen med besøgende regeringsledere fra de tre baltiske lande.

Trump siger, at han har diskuteret en sådan løsning med sin forsvarsminister, Jim Mattis.

- Vi har egentlig ikke gjort det tidligere og i hvert fald ikke meget, siger han og retter en kritik mod sin forgænger Barack Obama.

- Præsident Obama indførte forandringer, som i virkeligheden fjernede grænsen, siger Trump uden at uddybe udtalelsen.

Trump har på det seneste kritiseret Mexico for hen over påsken at have ladet 1500 demonstranter fra Mellemamerika drage gennem Mexico og frem til den amerikanske grænse, hvor de håber at komme ind i USA og søge asyl.

Denne form for demonstrationer har fundet sted hver påske i de seneste fem år, siger Trump, der mener, at de er med til at understrege behovet for en grænsemur.

- Vi har brug for en mur, som er mellem 1100 og 1300 kilometer lang, siger Trump.

/ritzau/Reuters