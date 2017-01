WASHINGTON D.C.: Samtlige grene af det amerikanske militær skal styrkes under den republikanske præsident Donald Trump.

Luftvåbnet skal have nye fly, flåden stilles nye fartøjer i udsigt, og hæren skal tilføres flere ressourcer.

Det fremgår af et dekret, som Trump ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters fredag har sat sit navn på.

Trump betegner dekretet som begyndelsen på en "storslået genopbygning" af USA’s væbnede styrker.

- Ingen vil sætte spørgsmålstegn ved vores militære styrke, men heller ikke ved vores indstilling til fred. Vi ønsker fred, siger Donald Trump ved en ceremoni i det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

Det er op til Kongressen at fastlægge militærets budgetter, men Trump forventer, at lovgiverne i Senatet og Repræsentanternes Hus vil "være meget tilfredse" med at se anmodningen fra Det Hvide Hus om øgede bevillinger.

Ved at sætte sin underskrift på dekretet går Trump videre med et af sine løfter fra efterårets valgkamp om præsidentposten.

Han forestillede sig, lød det under valgkampen, for eksempel en flåde på 350 skibe. Aktuelt råder U.S. Navy over 274 fartøjer og har en målsætning om at øge antallet til 310.

Trump undlod også at lade militæret være omfattet af det ansættelsesstop, som han beordrede indført i hele den offentlige sektor straks efter sin indsættelse 20. januar.

Ifølge AFP ventes Trump også at beordre sin forsvarsminister, den tidligere general James Mattis, til at intensivere indsatsen mod den ekstremistiske bevægelse Islamisk Stat (IS).

Trods tilbageslag er IS fortsat en magtfaktor i Syrien og Irak.

Konkret skal kampen mod IS trappes op ved at indsætte flere amerikanske soldater samt mere militært isenkram som artilleri og kamphelikoptere.

Et andet forventet træk fra præsidentens side er at styrke USA’s evne til både at forsvare sig mod cyberangreb og selv udføre den slags angreb.

/ritzau/