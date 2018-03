Trumps detroniserede strateg rusker op i Le Pens kriseparti

Donald Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon har lørdag forsøgt at ruske op i det kriseramte franske nationalistparti Front National.

Front National, som ledes af Marine Le Pen, holder lørdag og søndag kongres i Lille.

- Vi rider på historiens bølge, og den vil bringe os til sejr på sejr, siger Steve Bannon til højrefløjspartiets medlemmer i den nordfranske by.

Den detroniserede chefstrateg, som i vid udstrækning fik æren for Trumps vej til magten, måtte i august sidste år forlade sin post i Det Hvide Hus.

I januar forlod han så sit medie Breitbart efter hans kompromitterende udtalelser om Trumps datter i bogen "Fire and Fury".

Som Bannon er også Front National nede i en bølgedal. Le Pen vandt ikke præsidentmagten, og partiet fik et dårligt valg.

Men det er kun et spørgsmål om tid, før det højrenationale parti er på vej mod nye sejre, tordner den tidligere chefstrateg.

- I er del af en verdensomspændende bevægelse, der er større end Frankrig, større end Italien, siger Bannon.

Marine Le Pen skal tale på kongressen søndag. Hun vil forsøge at relancere partiet med forslag til et nyt navn.

Le Pen, som er uddannet advokat, overtog ledelsen af Front National efter sin far Jean-Marie Le Pen i 2011. Hun genopstiller uden modkandidater.

Den 49-årige partileder siger, at hun gerne vil overlade lederposten til en anden inden det næste præsidentvalg i 2022, hvis en "anden kandidat er bedre i stand til at forene folk og få partiets ideer til at triumfere".

Udtalelsen fik øjeblikkeligt de fleste til at vende blikket mod den 28-årige glamourøse parlamentariker, Marion Maréchal-Le Pen, som er niece til Marine Le Pen.

Marion Maréchal-Le Pen, som er en stærkt konservativ katolik og tilhænger af Front Nationals gamle garde, trak sig ud af politik sidste år.

/ritzau/AFP