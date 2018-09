Trumps nominering til højesteret afviser Parkland-offers far

Senatet i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C., har natten til onsdag dansk tid taget fat på høringen af Brett Kavanaugh.

USA's præsident, Donald Trump, har nomineret 53-årige Kavanaugh til at indtage sædet som ny højesteretsdommer, efter at Anthony Kennedy den 27. juni bebudede, at han ville gå på pension.

Høringen forventes at vare flere dage. Først på andendagen vil Kavanaugh blive udspurgt til sprængfarlige emner som abort og våbenlovgivning.

Senere i september skal Senatet og Komitéen afgive deres stemmer.

Brett Kavanaugh ankom til høringen klokken 09.30 lokal tid ledsaget af sin hustru og datter.

Han lagde ud med at takke præsidenten og hans hustru, Melania, for at være så imødekommende over for hans familie.

Derefter understregede han, at en god dommer ifølge ham skal være neutral og upartisk.

- Jeg tager ikke beslutninger om sager ud fra personlige eller politiske præferencer, lød det.

I en pause under høringen henvendte en mand, hvis datter blev dræbt under skoleskyderiet i Parkland, Florida, tidligere på året, sig til Kavanaugh.

Fred Guttenberg introducerede sig selv og fortalte om sin datter, men da han forsøgte at give Kavanaugh hånden, vendte Kavanaugh sig om og forsvandt væk.

Guttenberg har beskrevet episoden på det sociale medie Twitter, ligesom det er blevet foreviget af flere pressefotografer, der var til stede i salen.

- Han trak sin hånd tilbage, vendte ryggen mod mig og gik. Han ville vel ikke se realiteterne af våbenlovgivningen i øjnene, skriver Fred Guttenberg.

Ifølge Det Hvide Hus nåede Kavanaugh ikke at reagere, før sikkerhedsfolk havde blandet sig.

I et andet opslag på Twitter skriver Guttenberg, at det var den demokratiske senator Dianne Feinstein, der havde inviteret ham med til dagens høring.

Feinstein og andre demokratiske senatorer har forud for og under høringen protesteret højlydt mod republikanernes blokering af adgang til dokumenter fra Kavanaughs tidligere arbejde, herunder også hans tid i Bush-administrationen.

Ifølge Dianne Feinstein forsøger Det Hvide Hus at "gemme" Kavanaughs fortid væk fra Senatet og for offentligheden.

Til det svarede formand for Senatets retsudvalg, Chuck Grassley, at der findes flere dokumenter på Kavanaugh end på nogen anden nomineret i historien.

Helt præcist har komitéen modtaget en halv million dokumenter.

