Trumps påstand om gigantrabat på diamantring bliver afvist

USA: Få dage før sit overdådige bryllup med Melania Knauss i 2005 var Donald Trump ude med en fortælling om, at han havde fået en gigantisk rabat på en forlovelsesring til sin udkårne.

- Kun et fjols ville sige, "Nej tak. Jeg ønsker at betale en million dollar mere for en diamant", sagde Trump til The New York Times.

Men påstanden er falsk. Trump fik ikke et nedslag på den 15 karat store smaragdfarvede diamantring.

Det oplyser Laurence Graff, der er bestyrelsesformand for det eksklusive juvelerfirma Graff Diamonds, som solgte ringen til USA’s nuværende præsident.

Trump var "en fornøjelse at gøre forretning med", men "han blev ikke favoriseret", oplyste Laurence Graff for nylig til magasinet Forbes.

- Han betalte den fulde pris for ringen, og han betalte på stedet, skriver Forbes.

Hvor meget den stenrige Donald Trump måtte slippe for forlovelsesringen, vil Graff Diamonds ikke oplyse, men ifølge The New York Times var salgsprisen 1,5 millioner dollar.

Efter Trumps bryllup strømmede kunderne for øvrigt til det London-baserede juvelerfirmas filialer i New York, Palm Beach og Chicago.

Donald Trump gav også firmaet omtale på sit realityshow "The Apprentice".

Som fast kunde købte Trump hos Graff Diamonds angiveligt også en endnu større diamantring til Melania Trump, da parret i 2015 fejrede tiårsdagen for sit bryllup.

På det officielle portræt af USA’s førstedame i Det Hvide Hus ses hun bære den 25 karat store ædelsten, som ifølge Forbes kostede tre millioner dollar.

