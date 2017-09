Trumps sidste håb om at ophæve Obamacare er væk

USA: Republikanernes sidste håb om at tilbagerulle den tidligere præsident Barack Obamas sundhedsreform blev mandag tilsyneladende endegyldigt kvalt.

Det skete, da senatoren Susan Collins tilsluttede sig en lille men afgørende gruppe republikanske senatorer, der har stillet sig imod partiets sidste plan for at ophæve og erstatte Obamacare.

I en skriftlig udtalelse siger Susan Collins, at Republikanernes plan vil have katastrofale konsekvenser for ældres og handicappedes sundhedssikring.

Derudover mener senatoren, at planen vil få præmierne på forsikringer til at skyde i vejret og udvande dækningen for mennesker med eksisterende sygdomme, som er dækket under Obamacare.

Collins oplyser, at hun har truffet sin afgørelse, selv om præsident Donald Trump ringede til hende personligt i et forsøg på at ændre hendes holdning.

Susan Collins mener, at Republikanernes plan er fyldt med fejl, selv om den er blevet revideret flere gange.

I juli led Donald Trump og partiets ledere et pinligt nederlag, da tre forsøg på at ophæve Obamacare blev stemt ned i Senatet.

Republikanerne har i gennem flere år lovet at tilbagerulle hele eller dele af Barack Obamas sundhedsreform fra 2010.

Republikanerne har et snævert flertal på 52 mod 48 i Senatet. Dermed er de tre nej-stemmer fra senatorerne afgørende i partiets forsøg på at tilbagerulle Obamacare.

Eneste vej frem er gennem en holdningsændring hos de modvillige senatorer. Det har partiets ledere forsøgt uden held i månedsvis.

Susan Collins udmelding kom, kort efter at Kongressens budgetkontor oplyste, at millioner af amerikanere ville miste sundhedssikring som konsekvens af Republikanernes plan.

/ritzau/AP