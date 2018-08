Trumps tidligere kampagnechef dømt skyldig i skattesvindel

Den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort er kendt skyldig i 8 af 18 tiltalepunkter ved en føderal domstol i Alexandria i delstaten Virginia.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Manafort er blandt andet kendt skyldig i skattesvindel. Til gengæld kunne juryen ikke nå til enighed på de sidste ti tiltalepunkter.

Anklageren havde brugt mere end to uger på at præsentere sin sag.

Rick Gates, der var anklagerens hovedvidne i retssagen mod Manafort, afslørede tidligere på måneden adskillige opsigtsvækkende detaljer fra vidneskranken.

Gates fortalte blandt andet, at han i samarbejde med sin tidligere chef Manafort skjulte millioner af dollar i udenlandske bankkonti for at undgå at betale skat hos de amerikanske skattemyndigheder.

Samtidig indrømmede Gates, at han stjal hundredtusindvis af dollar fra Manafort i løbet af deres tætte samarbejde.

